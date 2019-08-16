Электрички на Курском направлении МЖД задерживаются из-за повреждения кабеля на участке Подольск — Гривно

Электрички на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за повреждения кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающего за движение поездов в автоматическом режиме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе магистрали.

«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства СЦБ, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место незамедлительно отправились специалисты железной дороги.

«На период восстановительных работы железнодорожники организовали движение поездов по специальному режиму — временно поезда проходят участок со снижением скорости, что позволяет безопасно пропускать составы. В настоящее время несколько электропоездов следуют с увеличенным интервалом. Возможны задержки в движении электропоездов, выполняющих диаметральные рейсы на другие направления МЖД», — добавили в пресс-службе.

Поясняется, что магистраль принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздания электропоездов до минимума.