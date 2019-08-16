На Канале имени Москвы возобновили навигацию

Сегодня возобновилось движение судов на Канале имени Москвы между шлюзами №7 и №8.

По данным пресс-службы канала, завершены первоочередные аварийно-восстановительные работы после январского ЧП в районе Тушинского тоннеля.

Как рассказали в пресс-службе, две недели назад начались испытания отремонтированного участка водных путей в Тушино. 2 августа специалисты предприятия приступили к наполнению искусственного русла водой из Химкинского водохранилища. А накануне технические суда выполнили здесь необходимые путейские работы. В настоящее время глубина в канале между шлюзами №7 и №8 достигла проектных значений.

На данном этапе эксплуатация Канала имени Москвы осуществляется под постоянным наблюдением специалистов. Гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, совершают визуальный осмотр дамб.

Первым прошел пассажирский теплоход "Баттерфляй" "Флотилии Рэдиссон Ройал". Судно следовало со стороны Северного речного вокзала до гостиницы "Украина".

Отметим, что к настоящему времени все основные строительно-монтажные работы завершены. До ноября 2019 года предстоит восстановить проектное положение оптико-волоконной линии для обеспечения связи диспетчерских служб, а также провести испытания автоматической системы мониторинга уровня воды и состояния дамб.