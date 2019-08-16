На фестивале «Цветочный джем» выберут самое вкусное варенье

На фестивале "Цветочный джем" проведут соревнования по приготовлению варенья. Почти 200 участников приготовят лакомство по собственным рецептам, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Кулинарный баттл — это не просто конкурс, а, прежде всего, яркое гастрономическое шоу, в котором победителя определяют зрители. В состязаниях примет участие 48 команд по четыре человека", — говорится в сообщении оргкомитета.

В общей сложности варенье будут готовить 48 часов. Любителям погогут опытные шеф-повара, планируется использовать 63 рецепта. Самое вкусное варенье выберут в три этапа.

Первый тур соревнований пройдет 24 и 31 августа на 12 площадках. Участники предоставят на выбор фрукты и ягоды. Второй тур состоится 1 сентября на трех площадках, а победителя определят 7 сентября на площадке по адресу улица Перерва, владение 52.

На фестивале "Цветочный джем" гостям предложат пройти бесплатные экскурсии по садам финалистов одноименного открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна.

Сами авторы проектов расскажут посетителям, какие цветы сейчас в моде, как правильно ухаживать за растениями в городе, а также какие сады могут быть полезны детям с особенностями развития.