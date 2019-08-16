В московской полиции начались массовые сокращения

Из документа следует, что штатные изменения коснуться московского уголовного розыска (УУР), управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК), а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).

По данным ТАСС, 5 июля Баранов анонсировал данное сокращение сотрудников в целях расширения территориальных отделов полиции. Он объяснил это тем, что основная работа должна быть сосредоточена в подразделениях районного звена.

17 июня стало известно, что более 30 сотрудников различных служб управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы подали рапорты на увольнение. Причинами этого назвали запредельно высокую нагрузку, непопулярные дисциплинарные меры типа запрета выезда за границу на отдых и общее падение престижа профессии.