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Манежную площадь украсят масштабным цветочным садом в виде карты ВДНХ 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Самый большой из временных ландшафтных садов фестиваля "Цветочный джем" площадью 1 тысяча квадратным метров появится на Манежной площади в Москве и будет выполнен в виде стилизованной карты ВДНХ, в композицию войдут кустовые хризантемы различных цветов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"К началу главных фестивальных мероприятий в центре Москвы появится еще один необычный ландшафтный проект. Манежную площадь украсит огромный — площадью 1000 квадратных метров — сад в виде стилизованной карты ВДНХ, состоящей из кустовых хризантем самых разных видов, цветов и оттенков. Самый большой из временных ландшафтных спецпроектов, созданных за трехлетнюю историю "Цветочного джема", посвятят 80-летию легендарной Выставки", — рассказали в оргкомитете.
Отмечается, что работы по созданию будущего сада уже идут. По задумке дизайнеров сад на Манежной площади будет поделен на семь тематических зон, так же как и сама ВДНХ. У каждой зоны будет свой цвет конструкций и растений, всего для создания проекта будет использовано около 4 тысяч кустовых хризантем.
"Гуляя по дорожкам сада, гости смогут сделать самые красочные фото — на фоне разноцветных хризантем и впечатляющих зеркальных арок (отсылка к Арке главного входа ВДНХ). Кроме того, в саду установят удобные скамейки для отдыха на свежем воздухе", — отметили в пресс-службе.
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Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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