В центре Москвы ограничат движение 17 августа 

Движение транспорта будет ограничено в Москве в субботу, 17 августа, в связи с проведением согласованной акции на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. По данным Центра организации дорожного движения, в этот день с 02:00 до 07:00 будет частично ограничено движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома № 9: будут закрыты две крайние левые полосы в каждом направлении.
С 07:00 до 18:00 полностью перекроют проезд по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, а также по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Митинг инициирован Московским городским отделением КПРФ, пишет ТАСС.