Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Москвы ограничат движение 17 августа 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Движение транспорта будет ограничено в Москве в субботу, 17 августа, в связи с проведением согласованной акции на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. По данным Центра организации дорожного движения, в этот день с 02:00 до 07:00 будет частично ограничено движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома № 9: будут закрыты две крайние левые полосы в каждом направлении.
С 07:00 до 18:00 полностью перекроют проезд по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, а также по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Митинг инициирован Московским городским отделением КПРФ, пишет ТАСС.
BFM.RU: последние новости
Почти четверть миллиона человек приняли участие в богослужениях по случаю Курбан-байрама в Москве Московские власти не согласовали шествие 17 августа в поддержку независимых кандидатов Полиция закрыла проход на Красную площадь
Новости Москвы , КПРФ , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США оценили работу экипажа A321
Пьяный уснул на лавочке и проспал 200 тысяч
Умер Кэри Муллис
На мать завели дело за покупку лекарства ребёнку-эпилептику9
Столкновение самолета с чайками было предсказано23
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
02:46
Пока вы не уснули: названо условие передачи Курил Японии
В мире
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение