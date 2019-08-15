В «Зарядье» пройдет трехдневный фестиваль «Зарядись долголетием»

Гостей ждут лекции о здоровом образе жизни, хиты эстрады и «Выставка Клавдии Семеновны».

С 16 по 18 августа с 14:00 до 20:00 в большом амфитеатре парка «Зарядье» пройдет фестиваль «Зарядись долголетием». Москвичи старшего возраста смогут узнать все о здоровом образе жизни и посетить концерты популярных исполнителей.

16 августа в 15:00 спортсмен и актер Сергей Бадюк прочитает лекцию «Матрица активного долголетия». В 16:30 Губернаторский оркестр Московской области исполнит эстрадные хиты. В 19:00 желающие смогут спеть в «Караоке со звездой», подпевать им будет композитор и исполнитель Брэндон Стоун.

Лауреаты и победители танцевального марафона «Московского долголетия» в номинации «Формейшен» в 18:00 представят свои лучшие номера. А с 19:40 в концертной программе «Музыка долголетия» примут участие группа «Пятеро» и Денис Клявер

17 августа в 14:00 диетолог Лидия Ионова прочтет лекцию о здоровом питании. В 15:30 можно будет увидеть выступление лучших танцоров балета «Московского долголетия», а с 18:00 — послушать группы «Республика» и «Новые „Самоцветы“».

В день закрытия фестиваля, 18 августа, в 15:00 состоится встреча с двукратной олимпийской чемпионкой гимнасткой Светланой Хоркиной , а также интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», которая начнется в 16:30. Для гостей выступят Ольга Кормухина и группа «Кватро». Концерты пройдут с 18:00 до 19:00.

Также в эти дни все желающие смогут познакомиться с экспозицией «Выставка Клавдии Семеновны», где представлены совместные работы современных художников и участников проекта «Московское долголетие». Вход на выставку свободный.

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