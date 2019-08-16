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На выходные в Москве объявили желтый уровень погодной опасности 

Вести Подмосковья + ещё 4 1 час назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
С вечера пятницы по утро воскресенья в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте российского Гидрометцентра. Предупреждение вступит в силу с девяти часов вечера сегодняшней пятницы. В Москве погода наладится в девять часов вечера субботы, а в Подмосковье — в 10 часов утра воскресенья. Возможны грозы, повышение атмосферного давления и обильные ливни — не забывайте дома зонтики и держитесь поближе к аптечке.
Осталось совсем немного до летней жары — теплеть начнет уже днем воскресенья. Жителям столичного региона нужно продержаться каких-то два холодных дня, чтобы насладиться августовским летом. Температура во вторник поднимется до 27 градусов.
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Новости Москвы , Погода , Москва
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