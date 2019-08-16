На выходные в Москве объявили желтый уровень погодной опасности

С вечера пятницы по утро воскресенья в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте российского Гидрометцентра. Предупреждение вступит в силу с девяти часов вечера сегодняшней пятницы. В Москве погода наладится в девять часов вечера субботы, а в Подмосковье — в 10 часов утра воскресенья. Возможны грозы, повышение атмосферного давления и обильные ливни — не забывайте дома зонтики и держитесь поближе к аптечке.

Осталось совсем немного до летней жары — теплеть начнет уже днем воскресенья. Жителям столичного региона нужно продержаться каких-то два холодных дня, чтобы насладиться августовским летом. Температура во вторник поднимется до 27 градусов.