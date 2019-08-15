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Погода в Москве: Синоптики рассказали, когда в Москву вернется августовское тепло 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Летняя погода с температурой воздуха до плюс 20-25 градусов придет в Москву на этой неделе, также в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Москву вернулось лето в августовском исполнении, не самое жаркое, но тем не менее. Давление наконец-то вернулось к нормальным значениям, поэтому переменная облачность в основном, а 14 и 15 августа температура достаточно высокая, в диапазоне 22-25 градусов. Ночью не холодно, температура не будет опускаться ниже 14-15 градусов, это вполне летние ночи", — сказал он.
При этом в столице будут проходить фронтальные разделы, поэтому на неделе ожидаются осадки и даже грозы, добавил он.
"Но это будут уже не те продолжительные надоедливые осадки, а быстро прекращающиеся, но все-таки летние грозы", — отметил Вильфанд, добавив, что скорость ветра во время гроз не будет превышать 12-17 м/с.
С 16 августа температура немного понизится — до 20-градусной отметки, такая же погода будет и 17-18 августа, возможны кратковременные дожди. В понедельник, 19 августа, по предварительным расчетам, температура снова повысится до плюс 23-25 градусов, отметил собеседник агентства.
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