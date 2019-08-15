Краски неба: в Москву приедут пиротехники из восьми стран

Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Краски неба. В Москве в пятый раз пройдет фестиваль фейерверков. На шумный праздник приедут лучшие пиротехники из восьми стран мира — Аргентины Франции . В этом году тема праздника — театр. Как готовятся участники, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

Сплетенные провода и взрывоопасные шарики пиротехник Элен аккуратно укладывает в пусковую установку. Помогает мужу в последних приготовлениях. Пара приехала из Канады. Год назад победили на мировом чемпионате фейерверков в Калининграде . Теперь обещают по-настоящему зажечь и в Москве.

«Этот шар, он не цветной. Это специальная мина, которая издает громкий свист. Снаряд разрывается не где-то высоко в воздухе, а на достаточно низком расстоянии от земли. Это создает красивый визуальный и звуковой эффекты», — рассказал пиротехник из Канады Франсуа.

У канадцев, как и у еще семи команд, есть всего десять минут на то, чтобы впечатлить зрителей и жюри. Сначала — визитная карточка. Это двухминутное фейерверк-шоу в цветах национального флага. За неточность будут снимать баллы. Еще восемь отводится минут на произвольную программу. Она должна отражать тему. В этом году — театральную. Музыка под залпы салюта — непременно из балета или оперы.

«В этом плане нам повезло, потому что мы итальянцы. Италия знаменита своим театром, своей оперой. У нас есть великие композиторы, такие как Джузеппе Верди. Правда, сочетать классическую музыку с фейерверками немного сложновато», — рассказал технический менеджер Франческо Эрмильянто.

Участникам фестиваля впервые разрешили привозить свою пиротехнику, но многие покупали российскую. Современные технологии многое упрощают. Во время шоу никто не будет поджигать каждый фитиль вручную. Снаряды уже давно запускают с помощью пультов. Да и программу своего выступления пиротехники создают на компьютере. «Это довольно сложны процесс, который связан и с выбором музыки, и с подбором изделий, и с расстановкой изделий в той или иной последовательности», — поделился организатор фестиваля Олег Долгов . Чтобы дым в небе успевал рассеиваться, между выступлениями команд будет световое шоу. Для этого установили 30-метровые вышки. А на другом берегу реки пока только наброски главного талисмана фестиваля — Змея Горыныча. Он будет махать крыльями, двигать хвостом и даже извергать дым.

«Это большой пятиметровый арт-объект. Горыныч. Почему мы выбрали Горыныча? Потому что это наша ассоциация театральных постановок и фестиваля фейерверков. Такой древний пиротехнический персонаж», — рассказала архитектор Анастасия Измакова.

В прошлом году лучшей стала команда из Словакии. В этом не просто будет определить фаворита. Состав зведный: это и французы с опытом праздников для королевских особ, и испанцы, за плечами которых несколько открытий олимпийских игр. В день будут выступать по четыре команды.