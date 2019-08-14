Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео

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Схватка панды с покрышкой в Московском зоопарке попала на видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Самец Жуи попытался «одолеть» шину, висевшую на цепи в его вольере.
Обитатель Московского зоопарка панда Жуи вступил в схватку с покрышкой, которая висела в вольере животного. Видеоролик с борьбой панды против шины столичный зоопарк разместил на своей официальной странице в Facebook.
На кадрах Жуи отчаянно борется с покрышкой, пытаясь сорвать ее с цепи. Он прокручивает шину через себя, наваливается на нее всем телом, пролезает под нее, но все усилия оказываются тщетными. Вскоре, потеряв интерес к противнику, панда удаляется прочь.
Два больших бамбуковых медведя — самец Жуи и самка Диндин — были доставлены из китайской провинции Сычуань в Москву в конце апреля 2019 года. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк. Некоторое время панды находились на карантине.
Первого июля Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера Жуи и Диндин. Наблюдать за жизнью животных теперь могут круглосуточно жители всех регионов страны.
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