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В столичных парках пройдет экомарафон 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: Москва 24/Роман Балаев
В трех зеленых зонах Москвы пройдут семейные праздники из цикла "Экомарафон-2019". 16, 17 и 18 августа гостей ждут просветительские мероприятия о городской природе, сладкие угощения и концерты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В заказнике "Теплый Стан" 16 августа в рамках акции "Пернатые друзья" москвичей познакомят с видами птиц, которые обитают в столице, их особенностями и привычками.
Гости смогут смастерить кормушки, узнают о правильном их размещении в парках, и о том, как нужно кормить пернатых. Дети познакомятся с питомцами Сокольнического орнитария.
Праздник "Легкие столицы" в Измайловском лесопарке посвятят растениям. 17 августа в программе — викторины, мастер-классы и интерактивные программы с экологическими призами. Участникам расскажут, как правильно сажать деревья.
18 августа в парке "Ветеран" пройдет акция "Парковые букашки — самые маленькие горожане". Здесь для посетителей подготовили тематические мастер-классы и интерактивные программы, посвященные насекомым, обитающим на природных территориях города.
Мероприятия будет сопровождаться театральными постановками и выступлениями музыкантов. Для посетителей выступят Лилия Голдобова, Ирина Барышева и Ксения Лазаревич.
Вход свободный, регистрация не требуется.
17 августа Московский зоопарк проведет лекции о том, как заботиться о бездомных животных. Там впервые отметят Всемирный день защиты бездомных животных.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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