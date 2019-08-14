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Власти Москвы не будут снижать расходы на здравоохранение 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы в ближайшие три года не планируют снижать бюджетные расходы на здравоохранение. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в среду на своем сайте.
Информацию о том, что ожидается уменьшение объемов финансирования на эти цели, градоначальник назвал очередной "страшилкой, рассчитанной на то, что никто не будет разбираться, как есть на самом деле".
"Когда придет время принимать законы о бюджете на 2020 и 2021 годы, за счет резерва будут профинансированы новые проекты и программы. И каждый сможет убедиться, что никакого снижения расходов на здравоохранение не произойдет. Более того, с учетом новой волны модернизации амбулаторной помощи и огромного строительства новых медицинских объектов финансирование будет увеличено, и значительно", — сообщил мэр.
Он пояснил, что бюджет в Москве трехлетний, но Мосгордума утверждает его ежегодно — на текущий год и два следующих года (2019-2021, 2020-2022 и т. д.), и в то время как расходы на текущий год расписывают максимально подробно, на два последующих года закладывают только базовые обязательства и нераспределенный резерв.
Собянин отметил, что расходы бюджета на столичное здравоохранение в 2019 году по сравнению с 2010-м выросли в 2,7 раза — с 212,7 млрд до 569,2 млрд рублей.
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Комментарии5
Новости Москвы , Сергей Собянин , Мосгордума , Правительство Москвы
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