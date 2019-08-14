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Москвичам предрекли остаток лета без жары 

Мослента + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
В столичном регионе до конца лета не ожидается жаркой погоды. Об этом сообщила сотрудница центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, передает в среду, 14 августа, РИА Новости.
Согласно данным специалистов, столбики термометров в городе уже не поднимутся даже до 30 градусов тепла.
«Этим летом жара нам больше не грозит», — заключила собеседница агенства.
По ее словам, максимальные температурные показатели в столице в последний летний месяц были зафиксированы 2010 году — тогда воздух прогрелся в гордое до 37,3 градуса.
13 августа стало известно о том, что установившаяся в Москве теплая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели, однако к выходным в столице снова похолодает. Так, во вторник и среду, несмотря на ожидающиеся ливни и грозы, температура установится на отметке в плюс 25-26 градусов. В четверг и пятницу обильных осадков уже не предвидится, при этом температура днем составит около плюс 23-24 градусов.
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Новости Москвы , Погода
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