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Москвичи выберут лучших производителей кабачковой и баклажанной икры 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Москвичи и гости столицы голосуют за лучших, на их взгляд, производителей кабачковой и баклажанной икры.
В категории «Икра баклажанная» уверенно лидирует компания «Пиканта». На втором месте, с большим отставанием, бренд «Лукашинские». На третьем — «Бондюэль».
В категории «Икра кабачковая» лидерство одного из участников голосования уже не столь однозначно. Здесь на первом месте бренд «Угощение славянки», на втором — «Пиканта», на третьем — «Дядя Ваня».
— Рынок овощных консервов в Москве интересен тем, что относительно небольшие производители, например «Пиканта», могут опережать таких крупных и известных, как «Бондюэль», — рассуждает маркетолог Игорь Цесарский. — «Пиканта», например, — предприятие региональное, астраханское. Торговая марка «Дядя Ваня» принадлежит краснодарскому предприятию. В общем, импортозамещение, о котором все так долго мечтали, — уже налицо. Мы потребляем отечественную продукцию, и, более того, она популярнее импортной.
Впрочем, как показывает практика предыдущих голосований, лидеры и аутсайдеры могут в любой момент меняться местами. Причем победа участника может зависеть даже от одного-единственного голоса. Возможно — вашего. Заходите на сайт new.mostpp.ru, выбирайте лучших и голосуйте за них! Пусть ваш любимый производитель станет победителем «Московского качества»!
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