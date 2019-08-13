Москвичи выберут лучших производителей кабачковой и баклажанной икры

Москвичи и гости столицы голосуют за лучших, на их взгляд, производителей кабачковой и баклажанной икры.

В категории «Икра баклажанная» уверенно лидирует компания «Пиканта». На втором месте, с большим отставанием, бренд «Лукашинские». На третьем — «Бондюэль».

В категории «Икра кабачковая» лидерство одного из участников голосования уже не столь однозначно. Здесь на первом месте бренд «Угощение славянки», на втором — «Пиканта», на третьем — «Дядя Ваня».

— Рынок овощных консервов в Москве интересен тем, что относительно небольшие производители, например «Пиканта», могут опережать таких крупных и известных, как «Бондюэль», — рассуждает маркетолог Игорь Цесарский. — «Пиканта», например, — предприятие региональное, астраханское. Торговая марка «Дядя Ваня» принадлежит краснодарскому предприятию. В общем, импортозамещение, о котором все так долго мечтали, — уже налицо. Мы потребляем отечественную продукцию, и, более того, она популярнее импортной.

Впрочем, как показывает практика предыдущих голосований, лидеры и аутсайдеры могут в любой момент меняться местами. Причем победа участника может зависеть даже от одного-единственного голоса. Возможно — вашего. Заходите на сайт new.mostpp.ru, выбирайте лучших и голосуйте за них! Пусть ваш любимый производитель станет победителем «Московского качества»!