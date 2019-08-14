Более 160 подъездов отремонтировали в Митино с начала года

С начала 2019 г. в столичном районе Митино завершили ремонт более 160 подъездов. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.

«По программе «Мой район» сотрудники ГБУ «Жилищник района Митино» выполнили планово-предупредительный ремонт 163 подъездов в многоквартирных жилых домах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что были выполнены работы по покраске стен, потолков, лестничных маршей, восстановлению напольного покрытия. Также приведена в порядок электропроводка, в случае необходимости заменены светильники, почтовые ящики.