Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 160 подъездов отремонтировали в Митино с начала года 

Агентство «Москва» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С начала 2019 г. в столичном районе Митино завершили ремонт более 160 подъездов. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.
«По программе «Мой район» сотрудники ГБУ «Жилищник района Митино» выполнили планово-предупредительный ремонт 163 подъездов в многоквартирных жилых домах», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что были выполнены работы по покраске стен, потолков, лестничных маршей, восстановлению напольного покрытия. Также приведена в порядок электропроводка, в случае необходимости заменены светильники, почтовые ящики.
«Всего в 2019 г. в районе планируется привести в порядок 215 подъездов», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Посвященные форуму «Город образования» 10 тыс. карт «Тройка» поступили в продажу в столичном метро Загруженность дорог Москвы оценивается в три балла С.Собянин осмотрел ход работ по комплексному благоустройству ЦАО и ЮВАО
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине замминистра задержали с полмиллиона долларов60
В Германии объяснили выпад Меркель против РФ83
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ489
Кадыров назвал врагами «кнопочных героев»53
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение