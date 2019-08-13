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В московском метро пожаловались на свинью без намордника 

Мослента + ещё 1 6 часов назад
Фото: telegram-канал «Метро Москвы»
Пассажиры столичной подземки заметили в одном из вагонов поезда девушку со свиньей. Соответствующий снимок появился в Telegram-канале «Метро Москвы» во вторник, 13 августа.
На размещенной в сети фотографии виден питомец в шлейке и на поводке. «Нарушаем. Почему без намордника?» — говорится в подписи.
В ноябре прошлого года в Instagram появилось видео с женщиной, которая стоит в ожидании поезда метро с лисой на плече. Пользователи сети заметили, что на хищницу была надета шлейка, и хозяйка держала ее на поводке.
Позднее в пресс-службе метрополитена напомнили, что перевозка животных в общественном транспорте возможна только в специальных переносках и клетках, а также попросили сообщать о фактах нарушения этих правил.
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