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Полумарафон «Лужники» пройдёт в Москве 18 августа 

RT на русском + ещё 3 48 минут назад
Фото: Mos.ru
В Москве 18 августа пройдёт полумарафон «Лужники» — второй по числу участников массовый старт на 21,1 км в России.
В ходе дистанции участники забега смогут насладиться видами Крымского моста, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и Кремля.
В день соревнования с 6:30 до 13:00 Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлёвская, Раушская и Космодамианская набережные будут перекрыты для движения машин.
Старт забега назначен на 8:30 утра.
В этом году организаторы перенесли старт на более раннее время, чтобы участники избежали жары и преодолели дистанцию в комфортных условиях.
По традиции вместе с бегунами в полумарафоне примут участие спортсмены на хендбайках и спортивных колясках.
На финише все участники получат памятные медали, выполненные в фирменном стиле забега.
Каждый год организаторы размещают на медалях значимое событие из истории легендарного Олимпийского комплекса «Лужники».
В стартово-финишном городке, открытом для всех желающих, можно будет поддержать бегунов и принять участие в развлекательных активностях от партнёров.
Накануне основного старта — 17 августа — организаторы проведут Детский забег на 400 и 800 метров с раздельными стартами для разных возрастов. В забеге примут участие бегуны от 0 до 14 лет. Каждый участник получит стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнёров и настоящую медаль на финише.
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