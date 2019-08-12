Москвичи расскажут о недостатках своих районов

Жители ряда столичных районов смогут проголосовать за те или иные объекты, которых, по их мнению, не хватает в некоторых районах. Об этом сообщается на портале мэра Москвы в понедельник, 12 августа. Инициатива проводится в рамках третьей проверки системы электронного голосования.

В частности, москвичи выскажутся по поводу круглосуточных сервисов (в их числе автосервисы, аптеки, химчистки, магазины, салоны красоты, ветеринарные аптеки, химчистки, кинотеатры), центров развития для детей и подростков, отдельных веток общественного транспорта, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, многоуровневых парковок, велосипедных и роликовых дорожек, зоопарков и пешеходных зон.

Так, принять участие в голосовании смогут совершеннолетние горожане, зарегистрированные в экспериментальных избирательных округах № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Отмечается, что, чтобы принять участие, всем желающим с 12 по 21 августа необходимо подать соответствующую заявку на портале мэра. Для этого потребуются паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и адрес регистрации.

Система электронного голосования будет применена на предстоящих выборах в Мосгордуму , запланированных на 8 сентября. «Тестирование системы нужно, чтобы выявить ее возможные недостатки. Кроме того, оно поможет убедиться в удобстве интерфейса», — говорится в сообщении.

Ранее ее уже успешно проверяли дважды — в июле с помощью системы столичные студенты выбрали лучшего председателя студенческого совета города, а жители некоторых районов решали, как поступить с бездомными животными.