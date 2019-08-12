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Новые детские площадки появятся в парке «Филатов луг» 

Вечерняя Москва + ещё 4 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Новые детские площадки появятся в парке «Филатов луг» в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории, сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.
— В Новомосковском административном округе в парке «Филатов луг» ведутся работы по обустройству новых детских площадок, — рассказали в пресс-службе.
Известно, что парк с запада и юга вплотную граничит с дворами новостроек. Раньше на его территории совсем не было площадок для детей. Теперь они повятся в непосредственной близости с жилой зоной. Отмечается, что ребенок сможет выбирать, где ему играть, ведь появится целых шесть новых площадок.
В пресс-службе уточнили, что сейчас полностью готовы основания для двух локаций для детских игр. Все новое оборудование будет покрыто специальным прорезиненным травмобезопасным покрытием.
Согласно информации, общая площадь всех детских площадок составит около 2,2 тысячи квадратных метров. Работы по благоустройству планируется закончить уже в этом году. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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