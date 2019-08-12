В селе Былово в ТиНАО построен детский сад на 225 детей, сообщили в пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.
«Завершено строительство дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 225 мест, село Былово (поселение Краснопахорское)», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.
Он уточнил, что детсад построен по индивидуальному проекту за счет бюджета Москвы. Площадь застройки составила 1 тыс. 309 кв. м.
Отмечается, что трехэтажное здание рассчитано на размещение девяти групп. Архитектурно-планировочные решения здания предусматривают выделение в отдельный блок групповых ячеек, в составе которых предусмотрены: раздевальная, игровая, спальня, туалетная, буфетная. В составе специализированных помещений предусмотрены залы физкультурных и музыкальных занятий, помещение универсальной кружковой, медицинский блок.
«На объекте полностью выполнены все работы, установлено современное оборудование и удобная мебель, благоустроена территория детсада, прогулочные площадки. Заявление на ввод в эксплуатацию детсада направлено в комитет государственного строительного надзора Москвы. Ввести в эксплуатацию этот важнейший для жителей Былово объект планируем к 1 сентября. Таким образом, население Былово будет полностью обеспечено местами в новом ДОУ», — отметил В. Жидкин.