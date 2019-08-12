Детский сад на 225 мест построили в селе Былово в ТиНАО

В селе Былово в ТиНАО построен детский сад на 225 детей, сообщили в пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

«Завершено строительство дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 225 мест, село Былово (поселение Краснопахорское)», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Он уточнил, что детсад построен по индивидуальному проекту за счет бюджета Москвы . Площадь застройки составила 1 тыс. 309 кв. м.

Отмечается, что трехэтажное здание рассчитано на размещение девяти групп. Архитектурно-планировочные решения здания предусматривают выделение в отдельный блок групповых ячеек, в составе которых предусмотрены: раздевальная, игровая, спальня, туалетная, буфетная. В составе специализированных помещений предусмотрены залы физкультурных и музыкальных занятий, помещение универсальной кружковой, медицинский блок.