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Электробусный парк построят в районе Митино в Москве 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Автобусный парк, который планировалось построить в московском районе Митино, по просьбам жителей перепрофилируют в электробусный. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Запланированный в Митино автобусный парк на 250 машин перепрофилируют в парк с электробусами. Решение принято по просьбам местных жителей. Срок окончания строительства электробусного парка — 2020 — середина 2021 года", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, жители провели митинг против строительства автобусного парка и собрали в защиту экологии района более 1,5 тыс. подписей. "Мнение москвичей полностью совпадает с нашей позицией по постепенному внедрению в городе экологически чистого транспорта, поэтому мы приняли решение перепрофилировать автобусный парк в парк электробусов", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
Уточняется, что электробусный парк будет построен в 8 микрорайоне района Митино. Сейчас ведутся подготовительные работы, проработаны вопросы обеспечения транспорта электроэнергией, потребности в зарядных устройствах, маршрутной сети и мест зарядки.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Москва
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