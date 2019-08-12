Жилье в «Москва-Сити» резко подорожало

В первом полугодии 2019-го квадратный метр проданных апартаментов в международном деловом центре «Москва-Сити» подорожал на 19 процентов, до 552 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В результате средний бюджет покупки в Сити вырос на 33 процента относительно показателя за аналогичный период прошлого года, достигнув 47,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики. «Активное "вымывание" недорогих предложений способствовало не только росту цен, но и снижению объема предложения в локации за год на 24 процента, — отмечают они. — Однако в скором времени ожидается выход на рынок "Москва-Сити" более двух тысяч квартир и апартаментов в трех проектах».

По наблюдениям экспертов, самые востребованные в деловом центре — апартаменты площадью 50-100 квадратных метров — на них приходится почти 74 процента сделок. Всего за первое полугодие в Сити было продано 167 лотов — на 23 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Столь значительное падение продаж объясняется высокими показателями первого полугодия 2018-го, когда резко увеличился спрос на апартаменты в одном из комплексов на территории делового центра.

Всего в «Москва-Сити» в августе 2019-го продается почти 700 апартаментов совокупной площадью 79,5 тысячи квадратных метров, следует из предоставленных материалов. Средний бюджет предложения — 67,2 миллиона рублей, или около миллиона долларов.

«Спрос на недвижимость в "Москва-Сити" остается на достаточно высоком уровне, в первую очередь, из-за инвестиционной привлекательности данной локации, — указывают аналитики. — Прошло более десяти лет со ввода первых офисных башен, и мы все еще наблюдаем активное развитие локального рынка и сохранение интереса инвесторов».

В июне текущего года стало известно, что в столице задумали построить второй Сити: деловой центр с технопарками, по объемам застройки сопоставимый с кварталом «Москва-Сити», может появиться на западе города, на месте заброшенных корпусов завода имени Хруничева в районе Филевский Парк.