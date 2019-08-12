На 34 переходах изменился режим работы светофоров

На 17 зебрах в Москве по просьбе горожан увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов. Еще на 17 зеленого света теперь придется ждать меньше времени. Изменения коснулись Ленинского проспекта, Коровинского шоссе, Новослободской улице и других оживленных участков, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Замруководителя ЦОДД Дмитрий Горшков подчеркнул, что нововведения не отражаются на загруженности дорог. По его словам, передвигаться по столице станет удобнее и пешеходам, и пассажирам городского транспорта, и автомобилистам.

В июне в Москве появились еще четыре пешеходных перехода. Они находятся на Широкой улице рядом с домом № 8, на пересечении улицы Юных Ленинцев, улицы Академика Скрябина и улицы Чугунные Ворота, около станции метро "Бунинская аллея" и на улице Вавилова рядом с домом № 68, корпусом 1.

Обращения по поводу регулирования работы светофоров принимают на mos.ru и едином транспортном портале, а также в официальных группах ЦОДД в социальных сетях.

В июле на двух перекрестках на юго-востоке столице при проезде тоннелей заработала "умная" система для быстрого переключения светофоров. Это перекрестки между улицами Иловайская — Шоссейная и Батайская — Курская. Система распознает подъезжающие к тоннелю автобусы и автоматически показывает зеленый свет.

Благодаря новой системе время проезда сократилось. До конца года ЦОДД собирается установить датчики примерно на 100 перекрестках.