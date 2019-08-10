Посетителей Московского зоопарка попросили не кормить жирафа Самсона

Столичный зоопарк обратился к посетителям, которые будут наблюдать за местным жирафом. По словам представителей зоосада, подкармливание усугубляет проблемы с суставами у жирафа Самсона Гамлетовича Ленинградова.

Сетчатый жираф прибыл в российскую столицу в 1994 году из Санкт-Петербурга, рассказали в пресс-службе.

— Самсон кормится по 12-14 часов в день. Предпочитает утро и вечер, своей величественной фигурой разгоняя сумерки, подобно цветным парусам корабля. Ест специальные ветки. Жирафы могут пережевывать корм, находясь в движении. Поэтому Самсон способен гулять дольше многих других жвачных животных, — сообщают сотрудники зоопарка.

Москвичам и гостям столицы объяснили, что прочие угощения вредят здоровью жирафа. В связи с этим у его вольера соорудили высокую сетку.