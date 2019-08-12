Северный речной вокзал украсит копия Канала им. Москвы

Уменьшенная копия Канала им. Москвы появится на причале Северного речного вокзала. Об этом рассказали в проектировщики реконструкции вокзала.

Напомним, что здание Северного речного вокзала закрыли для использования в 2010 году, а спустя восемь лет Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ и приспособление здания под современное использование. Ремонтные работы в здании начались в прошлом году. Согласно проекту, зданию вернут исторический облик по архивным материалам, но внутренние помещения приспособят под современное использование. Так, специалисты отреставрируют башенные часы конца XVII — начала XIX века, воссоздадут позолоту на циферблатах. Будет восстановлена мраморная облицовка стен, панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, панно и витражи с государственными гербами советских республик, потолочные росписи и наборные мраморные, мозаичные и паркетные полы. Кроме того, будут воссозданы фонари в виде ландышей на крыше. Как рассказал руководитель ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков , на набережной напротив задания вокзала появится ручей со шлюзами и подсветкой по всей длине, повторяющий форму "Канала им. Москвы" в уменьшенном варианте, так же на нем будут сооружены стилизованные копии настоящих шлюзов.

"На мини-копии канала дети и, при желании, даже взрослые смогут запускать корабли, открывать и закрывать шлюзы, изучить структуру канала. Территория набережной у вокзала, а также площадь у основного здания будут выполнены в едином стиле. Основная тема концепции реставрации — река", — сказал Поляков.

Предполагается, что в оформлении объектов используют натуральные материалы и цвета — белый, серый и бежевый. На набережной запланировано размещение кафе, павильоны для продажи сувенирной продукции, еды и напитков. Кафе будут иметь на кровле элементы, стилизованные под корабельные мачты. В летнее время остекление павильонов будет складываться в гармошку, образуя общее пространство. Для детей сделают площадку и велодорожку длиной 1,2 км.

Отметим, что после окончания работ Северный речной вокзал интегрируют в единую транспортную систему. Кроме того, планируется наладить речное сообщение Москвы с Подмосковьем и другими регионами, а также развить туристическое направление.