Для строительства БКЛ закроют участок «красной» ветки метро

Участок Сокольнической линии метро от «Университета» до «Коммунарки» закроют с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается агентство городских новостей «Москва».

«С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обычном режиме линия возобновит работу 25 августа с открытием метро. Ограничения необходимы для завершения проходки юго-западного участка БКЛ. Во время закрытия строители проложат под станцией «Проспект Вернадского» правый перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного «кольца».