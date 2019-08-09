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В Новой Москве подорожали квартиры 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: ТАСС
К августу 2019-го средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Новой Москвы достигла 124 тысяч рублей, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Только за июль ценник в Троицком и Новомосковском округах увеличился на 1,6 процента, подсчитали аналитики, а за год строящееся жилье на присоединенных территориях подорожало на 18 процентов. В сегменте недвижимости экономкласса «квадрат» в настоящее время стоит 103 тысячи рублей, в комфортклассе — 126 тысяч, в бизнес-классе — 124 тысячи рублей.
Если смотреть на средние ценники по округам, то в Новомосковском квадратный метр почти вдвое дороже, чем в Троицком: 126 тысяч рублей против 71 тысячи. Всего на продажу в Новой Москве выставлено около 7,5 тысячи квартир в строящихся жилых комплексах, отмечается в предоставленных материалах.
Ранее сообщалось, что в 2018 году новостройки Новой Москвы опередили по темпам роста цен «старостоличные» проекты почти в два раза. По мнению риелторов, жилые комплексы на присоединенных территориях пользуются все большей популярностью у будущих новоселов благодаря доступной ипотеке и открытию новых станций метро.
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Новости Москвы , Миэль , Lenta.ru , Москва
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