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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в Москве и области 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Период действия предупреждений в Москве о ветре — с 18 часов 9 августа до 18 часов 10 августа. Предупреждения о ветре в Подмосковье действуют с 18 часов 9 августа до 21 часов 10 августа.
Ранее синоптики прогнозировали в Москве в четверг и пятницу погодный коллапс с грозами и ветром. Позднякова говорила РИА Новости, что за сутки может выпасть 50% месячной нормы осадков. Гидрометцентр объявлял "оранжевый" уровень погодной опасности с четверга на пятницу из-за дождя и ветра в Москве и области.
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