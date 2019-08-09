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Канатную дорогу в Москве закрыли из-за сильного ветра 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня в Москве порывы ветра могут достичь 23 метров в секунду.
Московскую канатную дорогу закрыли для посетителей из-за сильного ветра в столице. Об этом сообщается на официальном сайте канатной дороги.
«На данный момент Московская канатная дорога закрыта в связи с усилением ветра в Москве. Мы откроемся, как только постоянный ветер снизится до допустимых пределов безопасного функционирования канатной дороги», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.
Ранее в МЧС по Москве сообщили об усилении порывов ветра в пятницу ночью и утром до 12-17 метров в секунду, а днем девятого августа — до 23 метров в секунду.
Накануне для информирования населения о надвигающейся стихии в столице был впервые прервал эфир федеральных телеканалов. Также для этого были задействованы соцсети, инфотабло в метро, громкоговорители и смс-рассылки.
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