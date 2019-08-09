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Ряд маршрутов наземного транспорта в столице изменится 11 августа 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ряд маршрутов наземного транспорта в столице изменится 11 августа из-за празднования Курбан-байрама. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
Уточняется, что движение транспорта поменяется в районе станций метро "Проспект Мира", "Отрадное" и "Минская". Трамваи № 7 будут курсировать от района Богородский до улицы Каланчевская, трамваи № 50 проследуют от проезда Энтузиастов до улицы Каланчевская.
Вместо трамваев № 50 на участке "Метро "Новослободская" — "МИИТ" запустят автобусы. Они проследуют через станцию метро "Новослободская" по улицам Сущевская и Тихвинская, переулкам Минаевский и Новосущевский и улицу Образцова. В обратную сторону транспорт поедет через площадь Борьбы и Перуновский переулок.
Автобусы № 0 будут следовать от Рижского вокзала до Минаевского переулка. Автобусы № 98 поедут по улицам Санникова и Декабристов на Алтуфьевское шоссе. При движении к Юрловскому проезду проследуют на разворот на Алтуфьевском шоссе, далее через улицу Декабристов к станции метро "Отрадное".
Автобусы маршрутом № 803 будут ходить между остановкой "Алтуфьевское шоссе, 12" и станцией метро "Отрадное". Автобусы С6 проследуют от Юрловского проезда через улицы Санникова и Декабристов, далее по улице Бестужевых.
В пресс-службе добавили, что на автобусных маршрутах "А" и "Б" на внешней стороне Садового кольца временно не будет работать остановка "Метро "Сухаревская" — Московский театр Олега Табакова".
В связи с празднованием Курбан-байрама на нескольких улицах в центре Москвы также изменится схема движения. С полуночи до 11:00 будут перекрыты улицы Дурова и Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца. Водители не смогут проехать по улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекроют от проспекта Мира до улицы Гиляровского. С 10:00 до окончания праздника здесь нельзя будет оставить машину.
Кроме того, с 04:00 до 11:00 полностью перекроют Большую Татарскую улицу и все примыкающие переулки: Татарский, Озерковский, Климентовский, Старый Толмачевский и Руновский. С 01:00 до окончания мероприятия ограничат движение на улице Минской от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. С 05:00 до 10:00 проезд будет закрыт на улице Хачатуряна от Каргапольской до улицы Санникова.
Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В этом году праздник выпадает на 11 августа.
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Новости Москвы , Олег Табаков
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