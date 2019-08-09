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В Москве пройдут соревнования по вождению автозаков 

ТАСС + ещё 14 3 часа назад
Фото: ТАСС
ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.
Турнир проводится уже третий год подряд. В прошлом году в нем приняли участие водители спецавтомобилей из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы, Московской области, а также из управления автотранспорта ФСИН России. Турнир приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 году.

История автозаков

Главное тюремное управление Российской империи первым в мире из пенитенциарных ведомств предложило и экспериментально опробовало в Санкт-Петербурге перевозку арестантов в укрепленных крытых автомобилях. В ноябре 1907 года с целью усовершенствования способов доставки арестантов по инициативе главного инспектора по пересылке арестантов генерал-майора Николая Лукьянова распоряжением начальника Главного тюремного управления Павла Курлова было решено с 1908 года производить перевозку арестантов на автомобилях, которые "могли бы быть устроены с соблюдением всех требований как удобного размещения арестантов, так и надежного их окарауливания". Первые два спецавтомобиля для перевозки арестантов производства завода "Г. А. Лесснеръ" и Ново-Берлинской фабрики "Г. Ф. Маркъ и Ко" начали эксплуатироваться для перевозок заключенных внутри города Санкт-Петербургской конвойной командой при временной тюрьме с 28 июля (11 августа по новому стилю) 1908 года.
Автомобильный способ перевозки арестантов устранил возможность побегов и контактов арестантов с посторонними лицами, обеспечил скорейшую и более аккуратную доставку их на судебные заседания и значительно облегчил службу конвоиров. В связи с этим 11 августа отмечается как День транспортной службы уголовно-исполнительной системы.
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Комментарии1
Новости Москвы , Другое , Николай Лукьянов , ФСИН , Кострома , Москва , Московская область , Рязань , Смоленск
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