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Забег в честь 25-летия Рунета пройдет 11 августа в Измайловском парке в Москве 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Забег в честь 25-летия Рунета пройдет 11 августа в Измайловском парке в Москве, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.
"Одиннадцатого августа в Измайловском парке пройдет крупнейший IT-забег RUNIT 25. Участников забега ждут следующие преимущества: размеченная трасса, стартовый пакет, профессиональный хронометраж и оборудование, пункты питания, зоны для болельщиков, детский городок, образовательная и развлекательная программы", — говорится в сообщении.
Для участников подготовили дистанции 25 км, 10 км, 5 км и 3 км. Также организаторы проведу эстафету на 5 км и командные зачеты на 10 км и 25 км. Для маленьких спортсменов подготовили дистанции на 300 м и 600 м.
"Для участников забега также проведут лекции от ведущих игроков IT-отрасли и врачей на тему поддержания здоровья", — уточняется в сообщении.
Организаторами мероприятия выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с интерактивным агентством AGIMA.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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