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Парки в Москве закрыли из-за приближающейся грозы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московские парки закрыли вечером в четверг в связи с ожидаемой грозой и сильным ветром. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы "Мосгорпарка".
"В связи со штормовым предупреждением, поступившим от МЧС, территории парков культуры и отдыха, подведомственных департаменту культуры города Москвы, закрыты для посещения. 8 августа вечерние мероприятия на территории парков отменены", — сказал собеседник агентства.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого до вечера 9 августа. С вечера 8 августа до вечера 9 августа в столице ожидается сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 20-25 м/с. В Гидрометцентре сообщали, что выпадет до трети месячной нормы осадков.
ТАСС: последние новости
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Новости Москвы , Погода , МЧС , Москва
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