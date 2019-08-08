Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несколько улиц в Москве перекроют 10 августа из-за митинга 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Проспект Академика Сахарова в Москве будет полностью перекрыт с 7:30 до 18:30 мск 10 августа от Докучаева переулка до Садового кольца в связи с проведением митинга. Об этом сообщили в четверг в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
На этот день правительство Москвы согласовало проведение митинга в связи с предстоящими выборами депутатов в Мосгордуму.
Также машинам будет запрещено проезжать по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка с 7:30 до 18:30 10 августа.
Ограничено движение будет и на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома №9, с 6:00 до 7:30 мск. Будет перекрыты по одной полосе в каждом направлении.
ТАСС: последние новости
В Москве завершили проходку сразу двух перегонных тоннелей метро Музей Победы в Москве 18 августа расскажет о подвигах фронтовых собак Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Новости Москвы , Мосгордума , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-30 разбился в Индии59
В «Останкино» прокомментировали сбой после оповещения35
Банки раскрыли данные о россиянах и Трампе5
В Москве прервали эфиры федеральных каналов89
СБУ задержала «российского диверсанта»9
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение