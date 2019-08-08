Несколько улиц в Москве перекроют 10 августа из-за митинга

Проспект Академика Сахарова в Москве будет полностью перекрыт с 7:30 до 18:30 мск 10 августа от Докучаева переулка до Садового кольца в связи с проведением митинга. Об этом сообщили в четверг в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

На этот день правительство Москвы согласовало проведение митинга в связи с предстоящими выборами депутатов в Мосгордуму

Также машинам будет запрещено проезжать по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка с 7:30 до 18:30 10 августа.

Ограничено движение будет и на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома №9, с 6:00 до 7:30 мск. Будет перекрыты по одной полосе в каждом направлении.