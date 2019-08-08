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Москвичей предупредили о таксистах-"оборотнях" 

Российская Газета + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве участились случаи мошенничества в сфере такси, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на руководителя ведомства Вадима Юрьева.
"Распространяется ситуация, когда несколько автомобилей такси работают под одним аккаунтом, не все из этих автомобилей имеют лицензию или могли быть заблокированы за нарушения — это небезопасно", — предупреждает Юрьев.
По его словам, ЦОДД начал работу по отслеживанию таких нарушителей, чтобы у пассажиров были достоверные данные о водителях такси. Поможет в этом Интеллектуальная транспортная система (ИТС) Москвы, которая способна вычислить "аномальные" передвижения водителей. Потом данные проверяются через систему фотовидеофиксации, после чего формируется отчет с рекомендациями по блокировке аккаунтов. В ближайшее время такой отчет получат агрегаторы такси.
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