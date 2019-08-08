Муми-день пройдет в Музеоне 9 августа

В летней читальне "Место книги" в парке искусств "Музеон" 9 августа пройдут мероприятия в честь Международного дня книголюба.

Программа рассчитана на самых маленьких и детей старше 6 лет. Мастер-классы, игры и лекции будут посвящены муми-троллям — центральным персонажам серии книг финской шведскоязычной писательницы Туве Янссон, сообщали в пресс-службе парка.

Гостей ожидает получасовая лекция об истории создания произведений. С 17:00 до 18:00 пройдет литературная игра "Сказки Муми-зонтика". Завершит игру творческий мастер-класс по созданию миниатюрного зонтика для Фрекен Снорк.

Далее пройдет мастер-класс по рисованию "Звездные муми-тролли", а с 18:00 до 19:00 — мастер-класс "Муми-волшебство" (создание открытки-иллюзии в технике графики).

С 19:00 до 20:30 будет проходить занятие по сторителлингу "Однажды в Мумидоле" от Школы Боевых Сказочников. Каждый сможет придумать свою историю муми-троллей, поработать над дикцией, проявить фантазию и развить творческие способности.

Участие в мероприятии бесплатное. В случае плохой погоды событие отменяется.

Читальня в "Музеоне" будет работать до конца лета. Посетители могут бесплатно взять домой книги и настольные игры, а также поучаствовать в образовательных мероприятиях. В фонде читальни около тысячи книг. Здесь можно найти классику и современные произведения, новинки документальной прозы и сборники детских рассказов и сказок. Также есть книги на английском языке.

Читальня расположена справа от входа в парк со стороны Мароновского переулка.