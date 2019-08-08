День фронтовой собаки отпразднуют в Музее Победы 18 августа

День фронтовой собаки отпразднуют в Музее Победы 18 августа, посетителей в этот день ждут тематические мастер-классы, бесплатные экскурсии и выступления питомцев кинологических служб. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«18 августа на открытой площадке Музея Победы пройдет День фронтовой собаки. Праздник посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Посетителей ждут бесплатные экскурсии с элементами исторической реконструкции эпизодов ВОВ. В антураже экспозиции вооружения, военной техники и инженерных сооружений кинологи и их четвероногие друзья воспроизведут боевые эпизоды времен войны. Зрителям покажут работу собак различных «профессий»: истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков, минеров, спасателей. Кроме того, гости праздника увидят и современных четвероногих героев России. Поисковые и защитные навыки продемонстрируют питомцы ведущих российских кинологических служб: Росгвардии, МВД, ДОСААФ, Методико-кинологического центра «Красная звезда», «Российского союза спасателей» и других. Также пройдут выступления по фрисби, трейболу, фристайлу», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на открытой площадке будут организованы мастер-классы, во время которых гости узнают, как научиться понимать своего питомца, как собаки могут помочь детям научиться читать и хорошо говорить.

Также будут открыты полевые кухни, тематические фотозоны, где можно сделать фото с собаками-чемпионами.