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День фронтовой собаки отпразднуют в Музее Победы 18 августа 

Агентство «Москва» + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
День фронтовой собаки отпразднуют в Музее Победы 18 августа, посетителей в этот день ждут тематические мастер-классы, бесплатные экскурсии и выступления питомцев кинологических служб. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«18 августа на открытой площадке Музея Победы пройдет День фронтовой собаки. Праздник посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Посетителей ждут бесплатные экскурсии с элементами исторической реконструкции эпизодов ВОВ. В антураже экспозиции вооружения, военной техники и инженерных сооружений кинологи и их четвероногие друзья воспроизведут боевые эпизоды времен войны. Зрителям покажут работу собак различных «профессий»: истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков, минеров, спасателей. Кроме того, гости праздника увидят и современных четвероногих героев России. Поисковые и защитные навыки продемонстрируют питомцы ведущих российских кинологических служб: Росгвардии, МВД, ДОСААФ, Методико-кинологического центра «Красная звезда», «Российского союза спасателей» и других. Также пройдут выступления по фрисби, трейболу, фристайлу», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, на открытой площадке будут организованы мастер-классы, во время которых гости узнают, как научиться понимать своего питомца, как собаки могут помочь детям научиться читать и хорошо говорить.
Также будут открыты полевые кухни, тематические фотозоны, где можно сделать фото с собаками-чемпионами.
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Новости Москвы , Росгвардия , ДОСААФ , МВД
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