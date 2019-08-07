Названы самые популярные профессии у подростков в Москве

Официант, делопроизводитель, курьер и промоутер стали самыми распространенными профессиями среди подростков в возрасте 14-17 лет в летний период, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы.

"По результатам бесед, которые проводят специалисты отдела организации трудоустройства центра "Моя карьера"… наибольшее значение для подростков имеет лояльность начальства и гибкий график — из-за необходимости совмещать учебу с работой. По данным специалистов по трудоустройству центра "Моя карьера", к числу самых востребованных подростками профессий относятся: официант, делопроизводитель, продавец-консультант, администратор в офис, курьер, промоутер", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в летний период работодатели готовы нанимать временный персонал на место ушедших в отпуск сотрудников, с начала лета трудоустроены более 60% обратившихся подростков. Компании чаще всего нанимают сотрудников без опыта работы на должность курьера, говорится в релизе.