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Названы самые популярные профессии у подростков в Москве 

РИА Новости + ещё 3 23 минуты назад
Фото: Департамент труда и социальной защиты Москвы
Официант, делопроизводитель, курьер и промоутер стали самыми распространенными профессиями среди подростков в возрасте 14-17 лет в летний период, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы.
"По результатам бесед, которые проводят специалисты отдела организации трудоустройства центра "Моя карьера"… наибольшее значение для подростков имеет лояльность начальства и гибкий график — из-за необходимости совмещать учебу с работой. По данным специалистов по трудоустройству центра "Моя карьера", к числу самых востребованных подростками профессий относятся: официант, делопроизводитель, продавец-консультант, администратор в офис, курьер, промоутер", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в летний период работодатели готовы нанимать временный персонал на место ушедших в отпуск сотрудников, с начала лета трудоустроены более 60% обратившихся подростков. Компании чаще всего нанимают сотрудников без опыта работы на должность курьера, говорится в релизе.
"Если сохраняется возможность совмещать подработку с учебой, молодые люди могут остаться в компании с перспективой перейти в штат и на более высокие позиции, если зарекомендуют себя как ответственные сотрудники. Но главный позитивный момент частичной занятости для молодых людей — возможность войти в рабочий режим, почувствовать, что такое труд, что значит предпринимать усилия для того, чтобы обеспечивать себя", — отмечают специалисты.
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