Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Режиссер появился на Красной площади ровно в назначенное время. Он был одет очень демократично — синий свитер и темные джинсы, так что гуляющие его не узнавали. Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи.

Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина . Режиссер очень живо реагировал на все рассказы, постоянно задавал вопросы, пришел в восторге от царь-пушки и даже потер на счастье царь-колокол.

"Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?", — внезапно поинтересовался Тарантино. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи. Также режиссер очень хотел узнать, правда ли, что музыкант Дин Рид похоронен в кремлевской стене. "В кремлевской стене похоронен писатель Джон Рид", — пояснил Мединский.

Также режиссер побывал на выставке "Хранители времени", посвященной реставрации. Уже 7 августа Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и в этот же день побывает на московской премьере своей картины.

Фильм "Однажды в… Голливуде", который показывали на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 8 августа. События картины происходят в Лос-Анджелесе в 1969 году. Главные герои — актер вестернов Рик Далтона ( Леонардо Ди Каприо ) и его дублер Клифф Бута ( Брэд Питт ).

О режиссере

Самые известные кинокартины Квентина Тарантино — "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка". Режиссер уже приезжал в Россию, в частности, в 2004 году посетил XXVI Московский международный кинофестиваль.