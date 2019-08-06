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Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля 

ТАСС + ещё 14 3 часа назад
Фото: ТАСС
Американский режиссер Квентин Тарантино, приехавший в Россию на премьеру своего фильма "Однажды в… Голливуде", во вторник побывал вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике "Московский Кремль", передает корреспондент ТАСС.
Режиссер появился на Красной площади ровно в назначенное время. Он был одет очень демократично — синий свитер и темные джинсы, так что гуляющие его не узнавали. Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи.
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина. Режиссер очень живо реагировал на все рассказы, постоянно задавал вопросы, пришел в восторге от царь-пушки и даже потер на счастье царь-колокол.
"Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?", — внезапно поинтересовался Тарантино. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи. Также режиссер очень хотел узнать, правда ли, что музыкант Дин Рид похоронен в кремлевской стене. "В кремлевской стене похоронен писатель Джон Рид", — пояснил Мединский.
Также режиссер побывал на выставке "Хранители времени", посвященной реставрации. Уже 7 августа Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и в этот же день побывает на московской премьере своей картины.
Фильм "Однажды в… Голливуде", который показывали на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 8 августа. События картины происходят в Лос-Анджелесе в 1969 году. Главные герои — актер вестернов Рик Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бута (Брэд Питт).
Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режисcера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт. В фильме свою последнюю роль сыграл Люк Перри.

О режиссере

Самые известные кинокартины Квентина Тарантино — "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка". Режиссер уже приезжал в Россию, в частности, в 2004 году посетил XXVI Московский международный кинофестиваль.
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Новости Москвы , Другое , Шэрон Тейт , Квентин Тарантино , Люк Перри , Брэд Питт , Елена Гагарина , Дэвид Хейман , Джон Рид , Роман Полански , Дин Рид , Владимир Мединский , Леонардо ДиКаприо , Чарльз Мэнсон , ИТАР-ТАСС , Голливуд , Китай
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