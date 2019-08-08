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В Москве завершили проходку сразу двух перегонных тоннелей метро 

ТАСС + ещё 21 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Строители завершили проходку одновременно двух тоннелей на Большой кольцевой линии Московского метро — между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", а также станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект", сообщил в четверг журналистам мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции "Улица Нарoдного Ополчения".
"Сегодня одновременно заканчиваем проходку двумя щитами на "Мичуринском проспекте" и "Улице Народного Ополчения". Казалось бы, событие небольшое, но на самом деле редкое для метрополитена в силу того, что два щита одновременно, это произошло впервые в современной истории московского метростроения", — сказал Собянин.
Он отметил, что городские власти уделяют большое внимание строительству Большой кольцевой линии, в том числе потому, что она улучшает транспортную ситуацию в городе, создавая связки между разными районами столицы.
"Самое главное — она в целом изменяет пассажиропотоки метрополитена, делает их более распределенными, снимает нагрузку с головных участков метро по всей Москве", — добавил градоначальник.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день идут работы по сооружению всех участков БКЛ. Проходку тоннелей ведут 14 тоннелепроходческих комплексов, уже пройдено более 60% тоннелей.
Строительство западного участка БКЛ метро от станции "Хорошевская" до станции "Можайская" началось в 2018 году. Oн также будет включать в себя станции "Улица Нарoдного Ополчения", "Карамышевская" и "Мневники". Стрoительство участка "Хорошевская" — "Карамышевская" планируют завершить в 2020 году, "Карамышевская" — "Мoжайская" — в 2021 году.
Перегонный тоннель между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" строится в составе юго-западного участка БКЛ "Аминьевское шоссе — Проспект Вернадского" общей протяженностью 4,6 км. Прокладка левого перегонного тоннеля между этими станциями выполнена на 93%, окончание проходки намечено на 17 августа 2019 года. Завершить же строительство участка планируется в 2021 году.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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