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Анонсировано строительство в Москве 26 новых станций метро 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Больше 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год, сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин.
Хуснуллин рассказал, что «в планах на 2024-2027 годы — строительство 66,2 км линий, 26 станций и четырех депо», передает ТАСС.
По его словам, за семь месяцев 2019 года в Москве введено 17,9 км линий метро, восемь станций, одно депо.
Всего же с 2011 по 2018 год в метрополитене появилось 137 км линий, 73 станции, девять электродепо на 10 тыс. рабочих мест. Метро рядом с домом получили 4 млн москвичей.
До 2023 года планируется построить более 100 км линий, несколько десятков станций и шесть электродепо.
Хуснуллин также сообщил, что с начала 2019 года в Москве появилось 47,8 км новых дорог.
Кроме того, построено 10 мостов, тоннелей и эстакад, 12 пешеходных переходов.
«С 2011 по 2018 год протяженность столичных трасс увеличилась на 20%, а искусственных дорожных сооружений — мостов, тоннелей и эстакад — на 35%», — подчеркнул заммэра.
Всего с 2019 по 2023 год в столице построят 570 км дорог, 150 искусственных дорожных сооружений.
К этому же времени завершат строительство Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады — вместе они образуют полноценное транспортное кольцо протяженностью 133 километра, сопоставимое по длине с МКАД.
Ранее сообщалось, что в Москве появится новая станция Кольцевой линии метро.
До этого стало известно, что метро из Москвы решили не продлевать в Мытищи, Красногорск и Балашиху.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , ИТАР-ТАСС , Москва
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