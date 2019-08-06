Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 19 градусов тепла ожидаются во вторник в Москве , сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков

"Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, количество осадков не превысит 2 миллиметров. Температура воздуха днем в столице — плюс 17-19, в Подмосковье — плюс 15-20 градусов", — сообщил Синенков.

Синоптик добавил, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится — до 742 миллиметров ртутного столба.