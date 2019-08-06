Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 19 градусов тепла ожидаются во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, количество осадков не превысит 2 миллиметров. Температура воздуха днем в столице — плюс 17-19, в Подмосковье — плюс 15-20 градусов", — сообщил Синенков.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится — до 742 миллиметров ртутного столба.
Последние новости
Стала известна причина смерти Вилли Токарева Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США Ответные меры России разорили чешских фермеров
Новости Москвы , Погода , Александр Синенков , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег США357
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео13
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»96
«Пламя пожирало самолет»: хроника крушения Boeing-747
В провале учений НАТО обвинили Россию317
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
05:31
Путин предостерег США
Политика Оружие
00:37
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество