Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи смогут получить результаты томографии по электронной почте 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В медучреждениях столицы появилась новая услуга. Пациенты смогут получать по электронной почте результаты компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сервис позволит пациентам сэкономить время, поскольку им не потребуется лишний раз посещать кабинет врача.
Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с врачами-радиологами в городской поликлинике №191.
"Сегодня у нас больше 100 аппаратов сконцентрировано в едином центре радиологическом. Следующий этап — увеличить мощность его в десять раз, во-первых. Во-вторых, повысить качество. В-третьих, дать доступность горожанам в своих медицинских электронных картах получать историю болезни со сложными снимками МРТ, КТ с соответствующими диагнозами", — цитирует Агентство "Москва" мэра.
По словам Собянина, это станет целями столичного здравоохранения на ближайшие годы.
Для получения результатов обследований пациентам нужно оформить подписку в личном кабинете на портале mos.ru. Для этого потребуется номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а при подтверждении учетной записи — СНИЛС. Затем необходимо оформить подписку в разделе "Услуги".
Информация об анализах конфиденциальна. Доступа к ней нет ни у кого, кроме врача и самого пациента. После того как результаты анализов попадут в систему ЕМИАС, сервис будет автоматически рассылать их пациентам в течение суток. При желании москвичи смогут получить распечатанные экземпляры, обратившись в поликлинику.
В дальнейшем перечень результатов анализов, на которые можно подписаться, будет расширяться.
Сегодня жители столицы могут получить целый ряд услуг в сфере здравоохранения в электронном виде. Так, с декабря 2015 года на mos.ru можно прикрепиться к поликлинике. В конце марта 2018-го у горожан появилась возможность оформить полис обязательного медицинского страхования онлайн.
Москва24: последние новости
Почти 80 станций метро планируют построить в Москве до конца 2027 года Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Место притяжения. Заброшенное депо у Курского вокзала превратят в модную площадку
Комментарии1
Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва" , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месть за жену: грибник убил брата и зарыл труп в лесу
Зеленский обещал Украине Крым8
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан4
Киев связал уничтожение украинских Ил-76 с Россией40
Избиение полицейского коллегами попало на видео12
Видео
02:09
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Политика Ближний Восток
00:41
Киев связал уничтожение украинских Ил-76 с Россией
Армия Войска
00:39
После очной ставки: убийца Круга сделал признание
Шоу-бизнес Происшествия
07:27
Лондон не выявил причастность Путина к делу Скрипалей
В мире Другое
02:41
Названо имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
Шоу-бизнес Происшествия
01:24
Корчевников попал в ДТП
Шоу-бизнес
00:41
Анафилаксия, сепсис, инфаркт: от чего умерла Алла Вербер
Шоу-бизнес
00:19
Путин и Зеленский договорились о встрече
Политика
06:30
Экскурсия по МКС от Роскосмоса
Наука и техника
01:11
Зеленский позвонил Путину
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть