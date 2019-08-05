В Москве отыскали «лифт для вознесения»

Житель столицы обратил внимание на необычное архитектурное решение одного из московских храмов. Соответствующий пост был опубликован на Pikabu.

На размещенном в сети кадре видна церковь, в конструкции которой присутствует лифт.

«Приехал знакомый в гости и освежил мне видение. У меня за время жизни в Москве взгляд на такую дичь уже замылился», — говорится в подписи к снимку.

Пользователи портала отреагировали на пост в комментариях. «Очевидно же, что лифт для вознесения», — пошутил один. Другой предположил возможный диалог священнослужителей этого храма: «— Вам, батюшка, на какой вознестись? — На шестой — в бухгалтерию. — А мне на третий, на складе свечки инвентаризирую».

В то же время некоторые из пользователей объяснили, что на фотографии изображен столичный Богоявленский кафедральный собор в Елохове, его здание оборудовали двумя пассажирскими лифтами еще в 1970-х годах, когда на так называемых «антресолях» (местах для церковного хора) собора была расположена фабрика по пошиву церковных облачений. По другим данным, подъемник был установлен для патриарха Пимена, который в преклонном возрасте перемещался в инвалидной коляске и не мог добраться до служебных помещений на чердаке храма.

19 июля сообщалось, что на западе столицы по футуристическому проекту построят храм священномученика Игнатия Богоносца. Отмечалось, что церковь, несмотря на классическую крестово-купольную систему в своей основе, будет отличаться от большинства возведенных в городе храмов лаконичностью и минимализмом.