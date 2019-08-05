Грозит ли Москве дефицит меда из-за гибели пчел

Мед может подорожать из-за гибели пчел по всей стране. Ульи значительно опустели сразу в 30 регионах, в том числе и в Московской области . По предварительным данным, фермеры потеряли почти 40 тысяч пчелосемей. В столице цены уже начали расти.

Специалисты чаще всего называют причиной гибели медоносной пчелы то, что обработка полей сельхозкультур происходит с нарушением норм. Пчеловод Борис Глаголев рассказал телеканалу Москва 24, что его пчелы погибли из-за того, что кто-то поблизости поливал химикатами борщевик. Выжившие насекомые сейчас восстанавливаются после стресса.

"Я почувствовал, что идет запах, а пчелы уходят. Жду-жду, час жду, два жду — не возвращаются. Я потом начал их закрывать, и этим я спас десять семей", — рассказывает Глаголев.

Пчелы погибли не только у него, в округе есть еще несколько пасек. Владельцы пытаются найти выход из ситуации, "подкармливают" пчел сахарным сиропом.

"Те, кто бизнесом занимается — они каждый день по 200 грамм сиропа ставят на каждую семью. Меня тоже хотели научить, как мед делать, я сказал: нет, не надо, пусть у меня меда будет немного, зато он качественный", — рассказывает пенсионер.

Когда пчелам дают сироп или варенье, мед уже не считается органическим. И скоро, похоже, хорошего меда на прилавках станет еще меньше.

"Пчелам очень тяжело сейчас выживать. Сельское хозяйство по-другому сейчас работает, обработка культуры совсем другая. Поля сейчас начинают обрабатывать химикатами. Иногда сажают культуру, уже обработанную химикатами, чтобы ее не удобрять", — комментирует пчеловод Наталья Аникеева.

Специалисты рекомендуют при покупке требовать у продавцов ветеринарный паспорт. Там написано, где мед произведен, какая лаборатория проводила испытания, можно ли его употреблять в пищу.

Что касается цен на качественный продукт, тут, считают пчеловоды, ответственность на перекупщиках.

"Приходят посредники, которые не имеют практически пчел. Многие из них подняли цены в Москве на 100 рублей", — рассказывает президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

В России съедают в среднем полкилограмма меда на человека в год. Для сравнения: в Германии это шесть килограммов на человека.