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Названы самые популярные места Москвы 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва становится все популярнее у туристов, растет количество фотографий столицы в социальных сетях. Комитет по туризму Москвы составил рейтинг наиболее популярных достопримечательностей столицы по версии пользователей Instagram, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Хитом в социальных сетях стала новая относительно других достопримечательность столицы — деловой центр "Москва-Сити". По популярности хештег #москвасити обогнал даже Красную площадь — в Instagram его упомянули в более чем 4,8 миллиона публикациях. На втором месте с хештегами #красная площадь, #redsquare, #кремль расположился Московский Кремль, фото и видео с которым пользователи выложили свыше четырех миллионов раз. Тройку замкнул ВДНХ: число публикаций с хештегом #вднх в Instagram превысило 1,9 миллиона.
Более 840 тысяч раз пользователи отметили на фотографиях старый Арбат. Около 800 тысяч публикаций в Instagram с хештегом #мгу — зданий Московского университета имени Ломоносова на Воробьевых горах. Также много фотографий в социальной сети с изображением Парка Победы на Поклонной горе и ряда парков на территориях бывших усадеб — Царицыно, Коломенское и Измайлово, который ассоциируется еще и с вернисажем, существующим здесь официально более полувека.
Как отмечается на сайте мэра Москвы, российская столица с каждым годом становится все популярнее. Так, в прошлом году город посетили 23,5 млн туристов, в том числе 5,5 млн иностранцев. По итогам 2017 года Москва заняла второе место среди самых фотографируемых городов мира по версии Instagram, уступив только Нью-Йорку.
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Новости Москвы , Интернет , МГУ , Москва
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