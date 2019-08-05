Заработал новый цифровой сервис для московских предпринимателей

Москве запустили новый онлайн-сервис для поддержки малого и среднего бизнеса. Ресурс получил название "Индивидуальная траектория развития" (ИТР).

Сервис, доступный на портале mbm.ru, помогает пользователям оценить уровень компетенций и создать персональный план получения недостающих знаний и умений, говорится на портале мэра и правительства столицы

Бизнесменам предлагают пройти тест на определение уровня hard (профессиональных) и soft (личностных) умений. На основе этой информации пользователям порекомендуют обучающие мероприятия, спецпроекты и онлайн-курсы.

"Индивидуальный план обучения можно корректировать, например, по результатам промежуточных тестов", — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее столичные предприниматели назвали самые востребованные городские сервисы для бизнеса. Самыми узнаваемыми оказались услуги бизнесу на mos.ru, портале поставщиков и онлайн-сервисах ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Пятерку самых популярных сервисов возглавил "Законодательный бизнес-дайджест". Он помогает ориентироваться в нормативных документах и оперативно узнавать об изменениях в федеральном и региональном законодательстве. На втором месте оказался сервис "Формирование налоговой декларации по УСН", а на третьем — "Подбор помещений для бизнеса". Четвертым в рейтинге стал сервис "Получить консультацию", пятым — "Подбери налоговый режим".

За первые шесть месяцев 2019 года столичные предприниматели получили более 60 тысяч консультаций в центрах услуг для бизнеса. Всего в городе действует 15 таких центров, они есть во всех административных округах. В каждом из них предприниматели могут бесплатно получить консультацию по созданию и ведению своего дела или в режиме одного окна узнать обо всех действующих мерах городской поддержки.

Кроме того, специалисты помогут подобрать помещение, подготовить комплекты документов для регистрации ИП и ООО и изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ, проконсультируют по вопросам трудового и гражданского законодательства и по государственным закупкам.