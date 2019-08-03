Новый оператор проката самокатов начнет работать в Москве в ближайшее время

Четвертый по счету оператор проката самокатов ToGo планирует начать работу в Москве в ближайшее время, сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта.

"Компания, которая хочет разместить на улицах свои самокаты, в полной мере соответствует всем требованиям проката, которые предъявляет департамент транспорта. Запуск запланирован в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.

Самокаты компании разместят в районах Останкинский, Алексеевский, Сокольники, Гагаринский, Ясенево, Раменки и внутри Садового кольца.

Сезон велопроката и проката самокатов в Москве в 2019 году заработал 25 апреля. С начала нового сезона пользователи взяли самокаты порядка 20 тыс. раз. В 2019 году число самокатов увеличено до 10 тыс. — это больше, чем количество прокатных велосипедов.