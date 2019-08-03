Посетители «Шашлык Live» в Москве съели более 12 тыс. порций шашлыка

Свыше 90 тыс. человек посетили фестиваль "Шашлык Live", который проходит в столичном Парке Горького, они съели более 12,5 тыс. порций этого мясного блюда. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького уже посетили более 90 тыс. человек. Они съели свыше 12,5 тыс. порций шашлыка. Готовить угощения из мяса и овощей повара лучших столичных ресторанов и кафе будут до вечера", — говорится в сообщении.

Шале и фудкорты фестиваля расположились на Пушкинской набережной, гости могут попробовать как классические шашлыки из мяса, рыбы и овощей, так и оригинальные блюда, сделанные по авторским рецептам. Для гостей мероприятия также организована музыкальная программа с участием отечественных рок-музыкантов, в частности, группы "Ногу свело!", "Чайф", Сплин", "7Б", Uma2rman, Валерия Сюткина , Ольги Кормухиной и других.

Фестиваль проходит 3 и 4 августа с 11:00 до 22:00. Вход свободный.